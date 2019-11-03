İstanbul Maratonu'nda İmamoğlu'na 'Boğaziçi' sorusu

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na son günlerde konuşulan, “İBB’nin elinden Boğaz’la ilgili bazı yetkilerin alınacağı” yönündeki tartışma da hatırlatıldı. İmamoğlu’nun bu hatırlatmaya yanıtı, “Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir. Nokta!” oldu.





Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek spor olayı Vodafone 41. İstanbul Maratonu, “İstanbul Senin. Durma Koş” sloganıyla koşuldu.





Birbirinden renkli görüntülere sahne olan maratonun startını veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bununla kalmadı ve sporcuları yalnız bırakmadı.





Altunizade’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Avrupa çıkışına kadar zaman zaman yürüyen zaman zaman da koşan İmamoğlu kah kucağına verilen bebeği sevdi kah da vatandaşlarla birlikte horona durdu.





İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da köprü üzerinde yanıtladı. İmamoğlu’na son günlerde konuşulan, “İBB’nin elinden Boğaz’la ilgili bazı yetkilerin alınacağı” yönündeki tartışma hatırlatıldı. İmamoğlu’nun bu hatırlatmaya yanıtı, “Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir. Nokta!” oldu.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un, “İstanbul Senin. Durma Koş” sloganıyla düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu, başladığı gibi renkli görüntülerle sona erdi. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyona, 58’i elit toplam 4 bin atlet katıldı. Bu rakam, 15 kilometrelik uzun mesafe koşusuna katılan 33 bin ve halk koşusuna katılan on binlerce kişi ile birlikte yaklaşık 140 bin kişiye ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maratona eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de koşucu olarak katıldığı yarışların startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte verdi. Heyet, 42 kilometre 195 metrelik maraton ve 15 kilometrelik uzun mesafe koşusunu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu / Asya yakası yönünden başlattı. Köprü üzerinden Trakya / Avrupa yönüne koşan atletler, eşsiz İstanbul Boğazı manzarasına birbirinden renkli görüntülerle katkıda bulundu.







Koşuya katılanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu siyaset, iş, sanap ve spor dünyasından pekçok isim de yer aldı.





“SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK ÇOK GÜZEL”





İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, köprü girişini dolduran 10 binlerce sporcuyu, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kadro yok” diyerek selamladı. “Yıllardır düzenlenen İstanbul Maratonu’nda, sizlerle birlikte olmak çok güzel” diyen İmamoğlu, “Bu maraton, sadece güzel şehrimize ve memleketimize nasip olmuş. Anadolu’dan Trakya’ya, Asya’dan Avrupa’ya geçişi yapacağız. İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu bir koşu ruhu var burada. Spor, ruh ve psikoloji demek. Tam da bu güzellikleri kapsayan İstanbul Maratonu, hem şehrimize hem ülkemize hem de bütün dünyaya barış getirsin. Bu aynı zamanda bir iyilik koşusu. Bütün iyilikler, sporun sportmen ruhuyla, centilmenliğiyle atacağınız her adımda karşılık bulmasını diliyorum. Bu maratonu başlatan ve bugünlere kadar getiren herkese de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.







“PLATFORMDAN SELFİE!”





Heyet, daha sonra Altunizade’ye geçerek halk koşusunun startını verdi. Katılımcılar, halk koşusunun başlangıç noktasında platform üzerinden kendilerini selamlayan İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı vatandaşlar, ellerindeki flamaları, tişörtleri ve benzeri materyalleri fırlatarak İmamoğlu’na ulaştırdı. İmamoğlu, imzaladığı ya da elleriyle katılımcılara gösterdiği materyalleri sahiplerine geri yolladı. İmamoğlu, bir vatandaşın kendisine ulaştırdığı cep telefonunu kullanarak katılımcılarla “selfie” yaptı. İmamoğlu, kendisine elleriyle kalp işareti yapan vatandaşlara, aynı şekilde karşılık verdi. İmamoğlu, başka bir vatandaşın elinden aldığı Türk bayrağını dalgalandırınca, koşu parkurundaki coşku zirveye çıktı. İmamoğlu, bu sırada çalınan İzmir Marşı’na vatandaşlarla birlikte eşlik etti.