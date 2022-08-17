İstanbul merkezli 3 ilde ‘ankesörlü telefon’ operasyonu: 14 gözaltı

Yaptığı hukuksuz nefret operasyonlarıyla bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesör-büfe telefonları kullanarak iletişime geçtiklerini iddia ettiği 3 subay, 1 astsubay, 1 ihraç asker ile 9 eski askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 6 adreste olmak üzere toplam 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Polis 9 kişiyi gözaltına alırken 4 kişinin yurt dışında oldukları öğrenildi.