Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul merkezli 3 ilde ‘ankesörlü telefon’ operasyonu: 14 gözaltı /17 Ağustos 2022 10:13

İstanbul merkezli 3 ilde ‘ankesörlü telefon’ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda cemaatle irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında muvazzaf ve eski askeri öğrencilerin de olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Yaptığı hukuksuz nefret operasyonlarıyla bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesör-büfe telefonları kullanarak iletişime geçtiklerini iddia ettiği 3 subay, 1 astsubay, 1 ihraç asker ile 9 eski askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 6 adreste olmak üzere toplam 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Polis 9 kişiyi gözaltına alırken 4 kişinin yurt dışında oldukları öğrenildi.
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