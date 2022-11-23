İstanbul merkezli 4 ilde cadı avı operasyonu: 17 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ilde Hizmet Hareketi'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 17 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi yakalandı.







İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlıktan faydalanan itirafçıların beyanları çerçevesinde ve yaptıkları çalışmalar kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürülen isimlere operasyon düzenledi. Hakkında gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlamalardan biri ise Bank Asya’ya para yatırmak.







Hakkında gözaltı kararı olan isimler arasında 2 polis memuru, 1 ihraç öğretmen ve özel sektör çalışanları olduğu öğrenildi.





Polis, bu sabah gözaltı listesindeki isimleri yakalamak için İstanbul, Antalya, Osmaniye ve Yalova’daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 isimden 14’ü gözaltına alındı. Polis diğer isimlerin de gözaltına alınması için çalışmalarına devam ediyor.





