Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul merkezli hukuksuz nefret operasyonunda 15 kişiye gözaltı kararı /13 Mayıs 2025 11:21

İstanbul merkezli hukuksuz nefret operasyonunda 15 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli 10 ilde yapılan nefret operasyonunda Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

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Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu iddiasıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

TR724'te yer alan habere göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı ev baskınları yapıldı.

İstanbul’da 4, Ankara ve Kayseri’de 2, Adana, Antalya, Çorum, İzmir, Mersin, Muğla ve Van’da belirlenen 15 adrese yapılan şafak operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan 2 kişinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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