İstanbul metrosunda zam ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul'da 2021 yılı başında yapılması planlanan taşıma ücret zammını erteledi. Ertelemenin Başkan Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla ve pandemi koşulları nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020 yılında maliyet unsurlarımıza yansıyan artışlar sonucu 2021 yılı başında yapılması planlanan taşıma ücret artışı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alınarak ertelenmiştir" denildi.