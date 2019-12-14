Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Metrosu'ndaki arızanın sebebi açıklandı /14 Aralık 2019 19:48

İstanbul Metrosu'ndaki arızanın sebebi açıklandı

İstanbul Metrosu'nda bir süre yaşanan arızayla ilgili olarak yetkililerden açıklama geldi.

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Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında öğle saatlerinde yoğunluk yaşandı. Seferlerin durmasına Aksaray'da metronun raydan çıkmasının neden olduğu öğrenildi. Bu nedenle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA: SON KONTROLLER YAPILIYOR

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır. Bölgede çalışmalarımız tamamlanmış olup, son kontroller yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında işletmemiz başlayacaktır" denildi.
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