Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul o listede son sırada yer aldı /22 Eylül 2022 21:23

İstanbul o listede son sırada yer aldı

Artan nüfusu ve sağlıksızlaşan ortamıyla İstanbul'un "Avrupa’da Yaşanabilir Şehirler" 2022 raporunda sonuncu sırada yer aldığının açıklandığı belirtildi.

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"Avrupa’da Yaşanabilir Şehirler" 2022 raporunda İstanbul'un sonuncu sırada yer aldığı açıklandı.

Artan nüfusu ve buna bağlı olarak azalan kaynaklarıyla İstanbul, giderek daha az imkan sunun bir şehir olmaya devam ediyor.

Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere merkezli Economist yayın grubunun araştırma birimi Economist Intelligence Unit’in (EIU) "Avrupa’da Yaşanabilir Şehirler" 2022 raporu yayımlandı.

Buna göre, Avrupa’da yaşam uygunluğu bakımından incelenen 38 şehir içinde İstanbul son sırada yer aldı.

Raporda yaşanabilirlik durumu, sağlık hizmetleri, suç oranları, geçim şartları, altyapı dikkate alındı.

Listede, Avrupa’da Viyana 99,1 puanla en yaşanabilir kent olurken, İstanbul 57,7 puanla sonuncu oldu.

"EN YAŞANABİLİR" İLK 5 ŞEHİR

Rapora göre Avrupa’da değerlendirmeye alınan 38 şehir içinde ilk 5’te Viyana’nın ardından ikinci Kopengah, üçüncü Zürih, dördüncü Cenova, beşinci ise Frankfurt şehri oldu.
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