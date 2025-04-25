Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul sallanmaya devam ediyor: Peş peşe artçı sarsıntılar meydana geldi /25 Nisan 2025 22:00

İstanbul sallanmaya devam ediyor: Peş peşe artçı sarsıntılar meydana geldi

İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD, son olarak İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde art arda meydana gelen artçı sarsıntı kaydedildi.

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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde iki artçı deprem daha meydana geldi.

AFAD, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliğinin de 6,96 olduğu aktarıldı. 4'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI

Söz konusu artçıdan sonra Büyükçekmece açıklarında bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 20.33'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

Sarsıntının deniz yüzeyinin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Saat 21.07'de 3,7 büyüklüğündeki artçı da 7,02 derinlikte meydana geldi. Bir artçı daha meydana geldi; bunun büyüklüğü de 3,5 olarak ölçüldü.
PROF. DR. ERCAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Peş peşe artçıların ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremi yorumladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Övgün sosyal medyada yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05'te de olan M4,6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı.

Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim.

Sürmezse kaygımız biter."

BAKAN KURUM HASAR İHBARLARINI AÇIKLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını belirterek şunları söylemişti:

"Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi. En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu."
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