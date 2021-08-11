İstanbul Sarıyer'de iki günde iki orman yangını

Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.







Sarıyer'in Maden Mahallesi'nde dün de orman yangını çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülen yangında 800 metrekarelik alanın zarar gördüğü açıklanmıştı.





İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının Çırçır Özel Ormanı ile Devlet Ormanı arasındaki bir yerde başladığı belirtilmiş ve “Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 metrekare civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.