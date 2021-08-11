Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Sarıyer'de iki günde iki orman yangını /11 Ağustos 2021 20:06

İstanbul Sarıyer'de iki günde iki orman yangını

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Aynı mahallede dün de orman yangını çıkmıştı.

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Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sarıyer'in Maden Mahallesi'nde dün de orman yangını çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülen yangında 800 metrekarelik alanın zarar gördüğü açıklanmıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının Çırçır Özel Ormanı ile Devlet Ormanı arasındaki bir yerde başladığı belirtilmiş ve “Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 metrekare civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.
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