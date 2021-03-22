İstanbul Sözleşmesi için barolar ve STK'lar dava açtı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararı mahkemeye taşındı. Ankara, Adana, Bursa ve Antalya Baroları da Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına karşı dava açtı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da ayrı ayrı açtıkları davalarla sözleşmeden çekilme kararını yargıya taşıdı.







Ankara Barosu, Danıştay’da açtığı davaya ilişkin şu bilgiyi paylaştı:





“Baromuz tarafından, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü maddesine dayanılarak feshedilmesine dair “19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın; fonksiyon gaspı nedeniyle yok hükmünde olduğu ve Anayasanın 104. maddesine aykırılık taşıdığı iddiası ile Danıştay’da dava açılmıştır. Dava dilekçesinde, ayrıca dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin ilgili kısımlarının Anayasaya aykırılığı itirazında da bulunulmuştur. Dava, Danıştay 10. Dairesinin 2021/1493 E. Sayılı dosyasında görülecektir.”





Adana Barosunun açtığı dava ile de ilgili Adana Adliyesi Taş bina önünde açıklama gerçekleştirildi. Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Sinem Tanrısınatapan, İstanbul Sözleşmesi’nin hala yürürlükte olduğuna dikkat çekerek kadınların gerici, karanlık güçlere pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kararın hukuka ve usule aykırı olduğunu ama en başta kadın haklarına, eşitlik ve özgürlüğe aykırı bir karar olduğunu ifade eden Tanrısınatapan şunları söyledi, “Bu kararın kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir takım tarikatlara, karanlık çağ dışı zihniyetlere pazarlık konusu olmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir” dedi.





Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak, 20.03.2021 tarihinde gece yarısı 02.00’de İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiğini ilan eden Cumhurbaşkanı Kararına karşı, bu gece saat 02.00’de, Danıştay başkanlığına hitaben, işlemin iptali hakkında dava açmış bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.





Dernekten yapılan açıklamada hukuken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşmeden çekilme kararının hükmü olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:





"Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunla yürürlüğe giren bir milletlerarası sözleşmeden, Cumhurbaşkanı Kararıyla taraf olmaktan çıkarılamaz. Kadınların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’de tek bir kadının bile şiddete maruz kalmayacağı güne dek, buradayız, mücadele edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ne dokunmayı #AklınızdanBileGeçirmeyin.”





Eski YaRSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi kararını Danıştay'a götürdüğünü açıkladı. Eminağaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dün bir TV programında yaptığım çağrı üzerine bir müvekkilimin adına İstanbul Sözleşmesi hakkında Danıştay'da dava açılmıştır" dedi ve dilekçe örneğini paylaştı.

