Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Sözleşmesi için çağrı: "Sen de ses ver" /27 Haziran 2021 20:30

İstanbul Sözleşmesi için çağrı: "Sen de ses ver"

Sanatçı ve gazeteci kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkılmasına günler kala sosyal medyada kampanya başlattı. Ünlü isimler, "#İstanbulsözlesmesihepimizin demek için sen de ses ver" çağrısı yapıyor.

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Sanatçı ve gazeteciler, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkacağı 1 Temmuz tarihi öncesi sosyal medyada kampanya başlattı. Ünlü isimler, "#İstanbulSözlesmesiHepimizin demek için sen de ses ver" diyerek birbirlerine çağrıda yaptıkları videoları Twitter ve Instagram'dan paylaşıyor.

Kampanyaya katılanlar arasında Zuhal Olcay, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Çakır, Hande Soral, Aslıhan Gürbüz, Ece Dizdar, İrem Helvacıoğlu, Banu Güven, Şirin Payzın, Melis Alphan gibi isimler bulunuyor.

Sosyal medyadaki kampanyanın katılımcıları, paylaşımlarında "Türkiye kararını geri çekmezse 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmış olacak" vurgusu yaptı.
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