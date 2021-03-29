İstanbul Sözleşmesi için çifte dava

CHP ve DEVA Partisi İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı kararının iptali için Danıştay'a başvurdu.







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kararın iptali için Danıştay'a başvurduklarını duyurdu. TBMM’de oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden idari kararla çıkılamayacağını belirten Nazlıaka "Sözleşmenin TBMM iradesi yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildir” dedi.





Cumhuriyet'in haberine göre sözleşmenin fesih girişimini ‘gece yarısı operasyonu’ ile öğrendiklerini kaydeden Nazlıka, “Tek cümlelik karar ne gerekçe ne açıklama içeriyor. Erdoğan iktidarı döneminde en az 7 bin 500 kadın sırf kadın oldukları için katledildi. Tanımadığımız fesih kararı üzerinden 12 saat bile geçmeden 6 kız kardeşimiz daha yaşamdan koparıldı. İşte bu yüzden İstanbul Sözleşmesi, kadınların can simididir demesine devam edeceğiz. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshine dair Cumhurbaşkanı kararına ilişkin tavrımız çok nettir: Bu karar yok hükmündedir!” ifadelerine yer verdi.





İstanbul Sözleşmesi’nin fesihini haklı çıkarmaya çalışan gerekçeler sunulmaya çalışıldığını dile getiren Nazlıaka, "Sözleşmeden büyük çoğunluk rahatsız diyorlar. Ağustos 2020’de yapılan araştırmaya göre bu oran yüzde 7" dedi. Nazlıaka gerekçe olarak sunulan diğer söylemlere de şöyle yanıt verdi: " ‘Sözleşmeye dünyanın her yerinde tepkiler var’ diyorlar. Sadece Avrupa’da değil, dünya genelinde bu sözleşme ‘altın standart’ olarak kabul edilmektedir. ‘Sözleşme yüzünden kadının beyanı esastır diye erkekler hapse atılmaktadır’ diyorlar. Sözleşmede, kadının beyanı ile verilen tek karar tedbir kararıdır. Kadının beyanının tutarlılığı gibi birtakım kriterler göz önünde tutular. ‘Sözleşme boşanmaları artırıyor’ diyorlar. Sözleşmede evlenme ya da boşanmaları teşvik edici hiçbir madde bulunmamaktadır. ‘Sözleşme şiddeti artırdı’ diyorlar. Oysaki sözleşme şiddeti görünür kılmıştır. ‘Sözleşme geleneğe uymuyor’ diyorlar. Bu topraklarda kadına yönelik şiddet bir gelenek değildir, olamaz, olmamalıdır."





DEVA PARTİSİ DE DANIŞTAY'A BAŞVURDU





DEVA Partisi İstanbul İl Teşkilatı da kararın iptali için Danıştay'a başvurdu. DEVA Partisi İstanbul İl Kadın Politikaları Başkanı Bahar Kayserilioğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.







Kayserilioğlu yaptığı açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a dava açmış bulunuyoruz. Şiddete suskun kalmayacağız. İstanbul Sözleşmesi, aile kurumu ya da geleneksel aile yapısı için bir tehdit değildir. Aksine aile kurumu içinde şiddet gören kadın ve kız çocuklarını koruyan, şiddeti yaşam boyu süren işkence ve kader olmaktan çıkaran bir sözleşmedir" dedi.

