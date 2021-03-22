Samanyolu Haber /Spor / İstanbul Sözleşmesi tartışmasına Fenerbahçe de dahil oldu /22 Mart 2021 21:44

İstanbul Sözleşmesi tartışmasına Fenerbahçe de dahil oldu

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğinin duyurulmasının ardından bir açıklama da Fenerbahçe Spor Kulübü cephesinden geldi.

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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aldığı kararın gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına uygulamaya geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen,

Kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten,

Kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; "Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!" diyen

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz.
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