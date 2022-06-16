Samanyolu Haber /Gündem / Milletvekilinden Kendisini Erdoğan konusunda uyaran daire başkanına cevap /16 Haziran 2022 09:12

Milletvekilinden Kendisini Erdoğan konusunda uyaran daire başkanına cevap

İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararına karşı Danıştay 10. Daire’de açılan davada Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Daire Başkanı Yılmaz Akçil’e, “Erdoğan hâlâ siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı sayın başkan” dedi. Başkan Akçil’in uyarısının ardından Kadıgil, “O bize ‘sürtük’ diyor ama sayın başkan” yanıtını verdi.

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’da açılan davanın üçüncü duruşması geçtiğimiz günlerde yapılmıştı .

Danıştay 10. Daire'de yapılan duruşmada Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, heyete söylediği sözlerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü 

Duruşmada   “Benim yaşım kadar kıdeminiz var, zaten sizin bilmediğiniz hukuki bir detayı çok açabileceğim kanaatinde değilim”  sözleri ile konuşmaya başlayan Kadıgil, “Yüzde 51 ile zar zor seçilmiş tek bir insanın lafı ile bir düzenleme yapılamaz. Eğer bunu kabul edeceksek 90 yıllık Türk hukuk müktesebatımızı çöpe atmamız gerekir” diyerek, şunları söyledi:

"ERDOĞAN SİYASAL İSLAMCI OLDUĞUNU YOBAZLARA İSPATLAMAK İÇİN SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLDİ"

“Bu idari işlemde en küçük kamu yararı olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne kamu yararı? Olsa olsa Tayyip Erdoğan yararından bahsediyoruz. Biz bu amacın ne olduğunu çok net görüyoruz. ‘Bir yüzük ile yola çıktım ben’ diyen ve ondan sonra da Karun kadar zenginleşen Tayyip Erdoğan hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı sayın başkan.”

Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Kadıgil’i; Cumhurbaşkanı’nın şahsına yönelik sözleri kullanmaması gerektiği konusunda uyardı. Kadıgil ise “O bize ‘sürtük’ diyor ama sayın başkan, kusura bakmayın da” karşılığını verdi.


“DANIŞTAY’DA HÂLÂ HAKİMLER VAR MI?”
Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim bu davada cevabını aradığımız soru, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkılma kararının hukuka uygun olup olmadığı değil. Biz bu sorunun cevabını biliyoruz. Siz bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Mübaşir arkadaşım, bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Aşağıdaki kantinci bu sorunun cevabını biliyor. Hukuk 1. sınıf öğrencisi, bu sorunun cevabını biliyor. Bu kadar hukuka aykırı bir karar. O yüzden bugün sadece Türkiye İşçi Partili kadınlar olarak değil, bu ülkede yaşayan milyonlarca kadın olarak, bugün cevabını aradığımız tek bir soru var. Danıştay’da hâlâ hakimler var mı?”
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