İstanbul Tabip Odası Covid - 19 uyarısı

İstanbul Tabip Odası, İstanbul’daki sağlık kurumlarında 20-26 Nisan haftasında yaşananlara dair sahadaki sağlık çalışanlarından topladığı bilgi ve gözlemleri paylaştı.





Geçen hafta içinde İstanbul’da iki sağlık emekçisinin,Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğinin hatırladığı açıklamada, İstanbul’un da içinde bulunduğu 31 ilde dört gün sokağa çıkma “kısıtlaması” uygulanmasına rağmen acil, temel, zorunlu sektörler dışındaki üretim durdurulmadığı için milyonlarca emekçi açısından riskin devam ettiği belirtildi.





YATAN HASTA SAYISI AZALDI

Açıklamada, İstanbul'daki hastanelerde 65 yaş altı ve eşlik eden hastalığı olmayan, hafif- orta şiddetli hastaların hastaneye yatırılmayıp eve gönderilmesinin de etkisiyle, yatan hasta sayısının önceki haftalara göre azaldığı söylendi.





Covid-19 dışı hastaların ertelenemez sağlık hizmeti ihtiyaçları için sıkıntıların da giderek büyüdüğü aktarılan açıklamada, hastanelerdeki ekipman sıkıntısına değinilerek şu ifadelere yer verildi:





"Hastanelerde kişisel koruyucu ekipman eksikliği ilk haftalara göre azalsa da sürüyor; Aile Sağlığı Merkezleri açısından sıkıntı daha önce olduğu gibi devam ediyor. Hastaneler hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverili çabalarıyla genel olarak daha organize olmakla birlikte sorunlar devam ediyor. Sağlık emekçilerinin sağlıkta özelleştirmeye karşı otuz yıldır sürdürdükleri mücadeleyle kamu hastanelerinin korunabilmiş olmasının değeri salgın günlerinde daha iyi anlaşılıyor."





'HASTA BAŞVURUSU KABUL EDİLMİYOR'

Herhangi bir kanuni düzenleme olmamasına rağmen maske satışının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlü "emriyle" yasaklanmasının ve dağıtımının da becerilememesinin vatandaşları mağdur etmeye devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, Başakşehir Şehir Hastanesi'yle ilgili önemli ifadeler yer aldı:





"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 20 Nisan 2020 Pazartesi günü açılışı yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi’ne hasta başvurusu kabul edilmiyor; İstanbul’da hasta yatağı sıkıntısı olmadığı sürekli vurgulandığı halde, Atatürk Havalimanı’ndaki niteliği ve akıbeti meçhul “sahra hastanesi” inşaatı son hızla devam ediyor. Özel hastanelerde bir yandan otelcilik hizmetleri ve benzeri gerekçelerle hastanelerdan astronomik fark ücretleri alınmaya devam edilirken bir yandan da COVİD-19 dışı hasta sayısında azalma bahanesi ile hekimler ücretsiz izin ve maaş kesintisi nedeniyle önemli gelir kaybına uğratılıyor."





ERKEN BAŞARI HİKÂYESİ

Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "erken başarı hikâyesi" yazmak amaçlı açıklamalarının, toplumda hastalığın ciddiyetinin azaldığı algısı yarattığı vurgulanarak şunlar söylendi:





"Oysa sadece PCR testi pozitif vakaları esas almakla birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın 26 Nisan akşamı itibarıyla açıkladığı sayılara göre Türkiye dünyadaki 193 ülke arasında vaka sayısında yedinci, ölüm sayısında on ikinci sırada bulunuyor."





İstanbul Tabip Odası, pandeminin yedinci haftasında hastanelere başvuru ve yatan hasta sayılarında önceki haftalara göre azalmasına rağmen, İstanbul’da tehlike ciddiyetini sürdüğünü vurgulayarak: "Vatandaşlarımızın Koronavirüsten korunma tedbirlerine titizlikle uymalarını, aksi yöndeki sözlere itibar etmemelerini rica ediyoruz" dedi.