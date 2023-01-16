İstanbul Teksas'a döndü: Ortalık savaş alanına döndü...

Türkiye'de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, trafikte yaşanan büyük skandallara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerin adresi İstanbul Çekmeköy, trafikte yol verme kavgası mahallaye kadar yayıldı, silahlar patladı.
Trafikte tartışan iki araç arasında doğan husumette, kavga ettiği şahsı gittiği markete kadar takip etti. Ardından, şahsın üzerine araba sürdüğü sırada, mahalleden geçen bir aracın da şahsın aracına çarpması üzerine ortalık savaş alanına döndü. Aracına çarptığı şahsın yakınları da olaya dahil olarak pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtılar. Mahalle arasına sıkışan araç kaçmak üzereyken, polisin olaya el atmasıyla son buldu.
Video, çevredeki apartmanda yaşayanlar tarafından görüntülendi.
DEHŞET ANLARI
Çekmeköy'de iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında taraflar birbirlerinin araçlarına çarptı. Taraflardan biri tekel bayine girerken diğer sürücü de arkasından geldi. İş yeri sahibi sürücüleri dışarı çıkartırken, sürücülerden biri yakınlarıyla birlikte tekel bayine geri gelerek, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekibinin müdahalesine rağmen sürücü ve yakınları arbedeye neden oldu. Yaşanan kargaşa caddede de devam ederken, taraflar araçlarına bindiği sırada ise hızla ilerleyen bir kamyonet, panelvan minibüse çarptı.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Aybaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Çekmeköy'de yol verme kavgası! Kaçan vatandaşın tekel bayisine sığınması ve arkasından içeriye girenlerin pompalı tüfekle ortalığı dağıtması ülkenin çivisi çıktı. O tekel bayisi saat 22.00’den sonra 1 adet bira satsa 215 bin tl para cezası yiyiyor fakat vatandaş silahla geziyor.
Vatandaş ruhsatsız silahla serbestçe geziyor, tehlike saçıyor. Ruhsatsız silah taşımanın cezası ise adli para cezası 100 gün üzerinden 2 bin YL. Fakat ruhsatı olan vergisini peşin ödeyen üretimi yasal olan ürünü sayıyor. Tekel bayileri bu ülkede silahtan daha tehlikeli öyle mi?"