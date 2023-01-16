İstanbul Teksas'a döndü: Ortalık savaş alanına döndü...

Türkiye'de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, trafikte yaşanan büyük skandallara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerin adresi İstanbul Çekmeköy, trafikte yol verme kavgası mahallaye kadar yayıldı, silahlar patladı.





Trafikte tartışan iki araç arasında doğan husumette, kavga ettiği şahsı gittiği markete kadar takip etti. Ardından, şahsın üzerine araba sürdüğü sırada, mahalleden geçen bir aracın da şahsın aracına çarpması üzerine ortalık savaş alanına döndü. Aracına çarptığı şahsın yakınları da olaya dahil olarak pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtılar. Mahalle arasına sıkışan araç kaçmak üzereyken, polisin olaya el atmasıyla son buldu.

Video, çevredeki apartmanda yaşayanlar tarafından görüntülendi.





DEHŞET ANLARI Çekmeköy'de iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında taraflar birbirlerinin araçlarına çarptı. Taraflardan biri tekel bayine girerken diğer sürücü de arkasından geldi. İş yeri sahibi sürücüleri dışarı çıkartırken, sürücülerden biri yakınlarıyla birlikte tekel bayine geri gelerek, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



