Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul trafiğine '15 Temmuz' düzenlemesi /14 Temmuz 2022 20:24

İstanbul trafiğine '15 Temmuz' düzenlemesi

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yer aldığı Saraçhane'deki etkinliğe katılacak olması nedeniyle bölgedeki bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı açıklandı.

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15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yer aldığı Saraçhane'deki etkinliğe katılacak olması nedeniyle bölgedeki bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Valiliği, 15 Temmuz programı dolayısıyla yarın kapatılacak yollara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Valilik açıklamasında, "Fatih Saraçhane’de 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.

Kapatılacak yollar şöyle:

- Macar Kardeşler Caddesi (İBB önünden çift taraflı kapatılacak)

- İtfaiye Caddesi

- Büyük Karaman Caddesi

- Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikameti

- Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi

- İstikametine Horhor Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane istikameti

Alternatif yollar şöyle:

- Atatürk Bulvarı

- Akdeniz Caddesi

- Balat Sahil Yolu

- Vatan Caddesi
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