Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul ulaşımına yeni düzenleme: Sayıştay onay verirse... /17 Ocak 2020 21:39

İstanbul ulaşımına yeni düzenleme: Sayıştay onay verirse...

Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi olan 4 yaş ve altı çocukların anneleriyle birlikte toplu taşımadan ücretsiz yararlanması konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

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İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi. Karara "Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması" kaydı düşüldü.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir" dedi.
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