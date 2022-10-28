Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul ulaşımında yeni dönem başlıyor /28 Ekim 2022 20:23

İstanbul ulaşımında yeni dönem başlıyor

Kademeli olarak kişiselleştirilmiş kart sistemine geçileceği açıklanan İstanbul'daki ulaşım düzeniyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

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İstanbul ulaşım düzeninde yeni bir sisteme geçileceği belirtiliyor.

Kademeli olarak kişiselleştirilmiş kart sistemine geçileceği açıklanan İstanbul'daki ulaşım düzeniyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul'da ekim ayı itibarıyla resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. Turist ve göçmenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla ücretsiz ulaşım hakkını kullanamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma" denildi.

Açıklamada, "Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta" ifadeleri kullanıldı.
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