Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’un göbeğinde silahla kafe bastılar /20 Mayıs 2023 16:36

İstanbul’un göbeğinde silahla kafe bastılar

Şişli'de bir hafta önce darp edilen bir kişi, kendisini dövenlerin bulunduğu kafeyi arkadaşlarıyla bastı. Kafedekilerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SHABER3.COM

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında Şişli Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi.

T.M. ve A.C.P. arasında 10 gün önce kavga çıktı. Kavgada darp edilen A. C. P., 6 arkadaşıyla T.M.’nin bulunduğu kafeyi bastı. T.M. ve beraberindekiler silahla karşılık verdi.

Kafe bir anda savaş alanına dönerken içeridekiler büyük panik yaşadı.

A.C. P. (31) ve A.B. (36) çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Polis yaptığı çalışmalar sonucu T.M. ve G.Ç.’yi saklandıkları lüks rezidansta yakaladı.

Yapılan aramalarda pompalı tüfek ve 2 adet Glock tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul’un göbeğinde silahla kafe bastılar Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:41:23