İstanbul’un göbeğinde silahla kafe bastılar

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında Şişli Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi.



T.M. ve A.C.P. arasında 10 gün önce kavga çıktı. Kavgada darp edilen A. C. P., 6 arkadaşıyla T.M.’nin bulunduğu kafeyi bastı. T.M. ve beraberindekiler silahla karşılık verdi.



Kafe bir anda savaş alanına dönerken içeridekiler büyük panik yaşadı.



A.C. P. (31) ve A.B. (36) çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Polis yaptığı çalışmalar sonucu T.M. ve G.Ç.’yi saklandıkları lüks rezidansta yakaladı.



Yapılan aramalarda pompalı tüfek ve 2 adet Glock tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.