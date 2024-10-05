Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’un göbeğinde silahlı çatışma: Yoldan geçenler vuruldu /05 Ekim 2024 21:26

İstanbul’un göbeğinde silahlı çatışma: Yoldan geçenler vuruldu

İstanbul Şişli'de silahlı çatışma yaşandı. Olayda dört kişinin yaralandığı bildirildi.

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İstanbul Şişli'de Vali Konağı Caddesi'ndeki restoranda yemek yiyen iki grup arasında tartışma çıktı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen tarafların tartışması, restoran dışında silahlı kavgaya dönüştü. Silahla karşılıklı ateş açılması sonucu o sırada yoldan geçen 1'i Rus vatandaşı 4 kişi ile taraflardan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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