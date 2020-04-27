'İstanbul’un yarısı yardıma muhtaç'

AKP iktidarına yönelik, bu gerçekliğe rağmen pembe tablo çizdiği eleştirisi getirilirken, maske dağıtımı ya da yurt dışından uçakla getirilen hasta gibi 'atraksiyon'larla günü kurtaracak şovlar yapma suçlaması yöneltiliyor.







BirGün Gazetesi'nden Erk Acarer'in haberine göre, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, korona ile birlikte her şeyin değişip daha da zorlaştığını söyledi.





Balyalı, İstanbul'un fakirliğin çok derin yaşandığı bir şehir olduğunu belirtti ve ekonomik krizin gizlenemez boyuta ulaştığını, bunu İBB'ye gelen yardım çağrılarından da anlamanın mümkün olduğunu ifade etti.





Verilere göre, 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla, 626 bin aile sosyal yardım başvurusunda bulundu. Daha önce ise, bu sayı 260 bindi. Böylece, toplamda yardımla yaşayan aile sayısı 886 bine çıktı.





Bu sayının 10 gün içinde bir milyona ulaşması bekleniyor.





Balyalı bu durumu, "Bir aileyi en az 4 kişi olarak değerlendirdiğinizde, İstanbul’da 4 milyon kişinin, sosyal yardım talep edecek noktaya geldiğini görürsünüz. Bu İstanbul nüfusunun dörtte biri demektir" sözleriyle özetliyor ve ekliyor:





"Bunun yanında ilçe belediyeleri ve kaymakamlıklara başvuru yapan vatandaşlarımız var. Ayrıca internet kullanmayı bilmeyen, erişim sağlayamadığı için yardım talep edemeyen kişi sayısı da binlerle ifade ediliyor. Çok abartılı bir yaklaşım olmaz. İstanbul nüfusunun yarısına yakını, yani 6-7 milyon insan, sosyal yardım olmadan yaşayamaz durumda.





1 Ocak- 24 Nisan arasında, 5 milyon 509 bin 876 çağrı yapıldı. Salgın öncesi, İBB Çağrı Merkezi’ni günde ortalama 40 bin kişi arıyordu. Yalnızca 22 Nisan günü gelen çağrı sayısı ise 131 bin 753 olarak kayıtlara geçti. Neredeyse üç kat fazlalaştı. Aramaların yüzde 60’ı sosyal yardım taleplerine ilişkindi. Geri kalan kısmın büyük çoğunluğu ise 'ucuz ekmeğe nasıl erişebilirim' diye sordu."