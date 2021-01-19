İstanbul Teknik Üniversitesi için Katar anlaşması

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Katar Üniversitesi bilim ve eğitim alanlarında işbirliğini artırmak için her iki kurumdan uzmanlar ve akademisyenler tarafından ortaklaşa yürütülecek bir mutabakat anlaşması imzaladı.





Üniversiteler arasında yapılan bu mutabakat anlaşması, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Katar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hassan Al-Derham tarafından Türkiye’nin Katar Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Katar Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Eğitim’den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mariam Al-Maadeed’in ve her iki üniversiteden ilgililerin katılımıyla imzalandı. Video konferans yoluyla imzalanan anlaşma iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında yükseköğretim alanında atılan adımların bir parçası olacak.





Mutabakat anlaşmasının iki kurum arasında özellikle bilimsel araştırma konusundaki işbirliğine ve işbirliği yöntemlerine yaptığı vurgu, yerel ve uluslararası paydaşlarla ilişki kurarak mükemmeliyete ulaşmak ve bilgiyi, bilimi ve inovasyonu geliştirmek için çaba gösteren her iki üniversitenin stratejik eğitim planı kapsamındaki akademik yolunda yansımasını barındırıyor.





Veri tabanları dahil akademik ve bilimsel bilgi alışverişi yapılacak





Mutabakat anlaşması Katar Üniversitesi İleri Malzeme Merkezi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Trabzon’un grubu arasında deniz suyunun arıtılması ve su arıtma alanındaki araştırma işbirliğinin bir sonucu. İTÜ’den iki ekip bu konuda bilimsel makale yayımlayıp ortak araştırma projelerini TÜBİTAK’a ve Katar Vakfı’na başarıyla sundu ve KÜ’nün Uluslararası Araştırma İşbirlikleri Destekleme (IRCC) programına fon desteği için başvurdu.





İTÜ ile KÜ’nün mutabakat anlaşması imzalaması iki kurum arasındaki araştırma işbirliğini daha da artıracak ve deniz suyunun arıtılması ve su arıtma gibi Katar için olduğu kadar Türkiye için de stratejik öneme sahip bir konuda iki ülke halkının yararına bilimsel ve teknolojik alanda üstünlük elde etmek için kapasite geliştirme olanakları sağlayacak.





Yapılan işbirliği ve mutabakat anlaşması aynı zamanda bilgi birikiminin, eğitim ile akademik ve bilimsel çalışma deneyimlerinin paylaşılması; bültenler, dergiler, çalışmalar, istatistikler ve diğer veriler de dahil olmak üzere bilgi alışverişi; çalışmalar yapmak; konferanslar, toplantılar ve eğitimler düzenlemek ve öğretim üyeleri ve/veya araştırmacıların değişimi için bir çerçeve oluşturacak.