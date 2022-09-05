İstanbul Üniversitesi'nde 'yemek zammı' protestosu

Yüksek enflasyon oranı ve döviz kurlarındaki artış sonrası üst üste elen zamlarla İstanbul Ünivetrsitesi'ndeki yemek ücretleri de artmıştı.



Bu uygulamanın öğrenciler tarafından protesto edildiği ve zamların geri alınması çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Üniversitesi öğrencileri, 3,5 TL’den 6 TL’ye çıkartılan yemek ücretlerini protesto etti. Beyazıt Meydanı’nda toplanan İstanbul Üniversitesi öğrencilerİ, “Zammın hemen geri çekilmesini ve gün geçtikçe düşen yemek standartlarının yeniden yükseltilmesini istiyoruz” dedi. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, 3,5 TL’den 6 TL’ye çıkartılan yemek ücretlerini protesto etti. Beyazıt Meydanı’nda toplanan İstanbul Üniversitesi öğrencilerİ, “Zammın hemen geri çekilmesini ve gün geçtikçe düşen yemek standartlarının yeniden yükseltilmesini istiyoruz” dedi.

"EĞİTİM ALMAK GÜN GEÇTİKÇE DAHA ZOR HALE GELİYOR"





Öğrenciler “Nitelikli, ucuz yemek herkesin hakkıdır”, “1,8 Mİlyarlık bütçe Mahmut’un gözü öğrencinin cebinde” pankartı açtı. Sık sık, “Zamlı yemek istemiyoruz”, “Zamlara boyun eğmeyeceğiz”, “Yemek haktır satılamaz” sloganı attı.1 Eylül Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla 3,5 TL olan öğün başı yemek ücreti 6,00 TL ye yükseltildiğine dikkat çekilen açıklamada, “ 2020 tarihinde öğrencilerin tepkisi sonucunda geri çekilen zamdan iki yıl sonra bugün okul idaresi yeniden öğrencilerin yemeklerine göz dikmiştir. Temel gıda ürünlerine gelen zamlar, doğal gaz ve elektrik bedelleri, karşılayamayacağımız seviyelere çıkan kira ve yurt ücretleri, kontenjanları ve koşulları yetersiz KYK yurtları yetmezmiş gibi bir de yemekhanemizin ücreti artırılıyor. Bir çoğumuz kötü koşullarda barınıyor, sağlıksız ve ucuz gıdalarla beslenmeye çalışıyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız kalacak yer bulamadıkları için okullarını donduruyorlar. Eğitim almak gün geçtikçe daha zor hale geliyor” denildi.