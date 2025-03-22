İstanbul Valiliği eylem yasağını uzattı: Şehre giriş çıkışlar da kısıtlandı





ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞLARA DA KISITLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından İstanbul Valiliği, yeni yasak kararlarını açıkladı.Valilik, 19-23 Mart tarihleri arasında yürürlükte olan gösteri ve etkinlik yasağının süresini 4 gün daha uzattığını bildirdi.Buna göre, İstanbul genelinde her türlü açık ve kapalı toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, imza kampanyası, çadır kurma, afiş-pankart asma gibi faaliyetler 23 Mart saat 00.01 ile 26 Mart saat 23.59 arasında tamamen yasaklandı.Yasağın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu gece adliyeye sevk edilmesiyle eş zamanlı duyurulması dikkat çekti.Valilik açıklamasında, “il genelinde huzur ve sükûnu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimali” gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.Valilik açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:"Öte yandan, ilimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir."