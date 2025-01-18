Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valiliği tarih verdi: Beşiktaş Belediye başkan vekili için seçim yapılacak /18 Ocak 2025 00:57

İstanbul Valiliği tarih verdi: Beşiktaş Belediye başkan vekili için seçim yapılacak

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası açıklama yaptı. Valilik, Beşiktaş Belediye Başkan vekilinin belirlenmesi için 23 Ocak Perşembe günü belediye meclisinde seçim yapılacağını duyurdu.

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CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınmış ve dün gece saatlerinde tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı ise bugün Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bunun hemen ardından İstanbul Valiliği, Beşiktaş Belediye Başkan vekilinin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak belediye meclisi seçimiyle belirleneceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmış ve soruşturmaya ilişkin 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 40 kişi gözaltına alınırken, Akpolat ve Aktaş çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Son olarak İçişleri Bakanlığı Akpolat hakkında görevden uzaklaştırma kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
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