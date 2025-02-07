İstanbul Valiliği'nden CHP'nin 'Gazze' yürüyüşü başvurusuna ret

CHP İstanbul İl Başkanlığı burada yapılacak basın açıklamasının ardından "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü"nü 9 Şubat Pazar günü yapmak için izin istedi.
İstanbul Valiliği'nin ise bugün CHP'ye gönderdiği yanıtta talep edilen güzergahın daha önceden belirlenen gösteri yürüyüşü alanlarından olmadığını belirterek talebin değerlendirmeye alınmadığını belirttiği öğrenildi.
Günün Trend Haberleri
Karara CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de sert tepki gösterdi.
TÜGVA'YA İZİN VERİLMİŞTİ
Galata Köprüsü'nde son olarak 1 Ocak 2025 tarihinde iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde Filistin yürüyüşü düzenlenmişti.