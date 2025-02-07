İstanbul Valiliği'nden CHP'nin 'Gazze' yürüyüşü başvurusuna ret

Karara CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de sert tepki gösterdi.





CHP İstanbul İl Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesi ve 'kapalı işgal' planını protesto etmek için karar aldı. Bunun için İstanbul Valiliği'ne Galata Köprüsü'nde basın açıklaması ve protesto yürüyüşü için güvenliğin sağlanması talebiyle başvuru yaptı.CHP İstanbul İl Başkanlığı burada yapılacak basın açıklamasının ardından "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü"nü 9 Şubat Pazar günü yapmak için izin istedi.İstanbul Valiliği'nin ise bugün CHP'ye gönderdiği yanıtta talep edilen güzergahın daha önceden belirlenen gösteri yürüyüşü alanlarından olmadığını belirterek talebin değerlendirmeye alınmadığını belirttiği öğrenildi.Günün Trend HaberleriGalata Köprüsü'nde son olarak 1 Ocak 2025 tarihinde iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde Filistin yürüyüşü düzenlenmişti.