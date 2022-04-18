İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu kararı: MOBESE için soruşturma izni verilmedi

İstanbul Valiliği, İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntülerinin paylaşılması üzerine bulunulan suç duyurusu kapsamında görüntülerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasından alınmadığı sonucuna ulaşarak, ilgililer hakkında soruşturmaya izin vermedi.







Sözcü’den Özlem Güvenli’nin haberine göre, 15 Mart 2022 tarihli ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın imzasını taşıyan yazıda, görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı, alındığı var sayılsa dahi kamusal alanda trafikte seyreden araç görüntülerinden ibaret olup, belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığı için kişisel verilerin elde edilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve kabiliyetine sahip olmadığı belirtildi. Dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı kaydedildi.





BAŞKA KAMERALARDAN ALINMASI MÜMKÜN





Yazıda, İstanbul’da KGYS dışında belediyeler, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar, işyerleri, konutlar, araç kameraları, şahıslarca kullanılabilen video kamera, cep telefonu gibi cihazlar düşünüldüğünde söz konusu görüntülerin KGYS dışında başka teknolojik imkanlar kullanılarak alınabilmesinin mümkün olduğu ifade edildi.





Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan muhabir ve gazete yazarının haber kaynaklarının emniyet personeli olmadığını, kamu görevlisi olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.





İl Emniyet Müdürlüğü’nde MOBESE’den sorumlu veya erişimi bulunan ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine, kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve ilgililere tebliğine karar verildi.





İMAMOĞLU’NUN AVUKATLARINDAN İTİRAZ





İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne sunulmak üzere İstanbul Valiliği’ne gönderilen itiraz başvurusunda eksik inceleme neticesinde verilen ve açıkça hukuka aykırı olan kararın kaldırılması talep etti.





Görüntülerin KGYS kamerasına ait olduğu vurgulanarak, “Belediyelerin turizm, trafik gibi değişik amaçlarla kullandığı, kamuya açık yayınlanan görüntü ve kamera sistemlerinin KGYS kameraları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay yerinde ve o açıyı gören İBB’ye, Sarıyer Belediyesi’ne, işyerlerine ait başka bir kamera bulunmamaktadır. Soruşturma konusu görüntülerin alınabileceği bir başka kamera bulunmamaktadır. Görüntülerde görünen kablo, KGYS kamerasının önünden geçen kablodur ve bu da görüntülerin KGYS kamerasından alındığını doğrulamaktadır.” denildi.



