Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valiliği'nden 'kreş' hamlesi /28 Kasım 2024 18:12

İstanbul Valiliği'nden 'kreş' hamlesi

İstanbul Valiliği, gönderdiği yazı ile İstanbul'daki belediyelere ait kreş sayılarının bugün bildirilmesini istedi.

SHABER3.COM

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına bugün gönderdiği yazı ile kreş ve anaokulu sayılarının saat 15:00'e kadar bildirmelerini istedi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

-İlimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerin, bağlı idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ellisinden fazla sahip olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

-Bu nedenle, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerin, bağlı idarelerinin ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler tarafından açılan; anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek 28.11.2024 günü (bugün) Saat 15.00'e kadar excel ortamında [email protected] adresine iletilmesi, anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi olmadığı takdirde, bununda belirtilerek mail atılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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