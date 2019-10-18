Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valisi Suriyeli mülteciler için tarih verdi: 29 Ekim /18 Ekim 2019 10:32

İstanbul Valisi Suriyeli mülteciler için tarih verdi: 29 Ekim

İktidarın 'Suriyeli misafirlerimiz' dediği ve güvenli bölge kurarak TOKİ evlerine yerleştirmek istediği Suriyeli mülteciler için İstanbul Valisi'nden uyarı geldi.

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Vali Ali Yerlikaya, 29 Ekim'e kadar İstanbul'da kaydı olmayanların şehri terk etmesini istedi. 12 Temmuz'dan itibaren İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla başka illere kayıtlı olan Suriyeliler'e süre verdikleri belirten Yerlikaya; "12 Temmuz'dan bu yana düzensiz göç ile ilgili Göç İdaresi makamlarına teslim ettiğimiz insan sayısı 36 bin civarında. 5 bin 700 civarında da hiç kayıtlı olmayan Suriyeli misafir sayısına ulaştık. Bunları, Öncüpınar'daki barınma merkezlerine teslim ettik" dedi.

Yerlikaya açıklamayı, Esenyurt'ta aralarında Suriyelilerin de bulunduğu esnafı ziyaret ederken yaptı. 

Esenyurt'un nüfus bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi olduğunu söyleyen Vali; "Burada kayıtlı olan Suriyeli sayımız, geçici koruma kapsamındaki misafirimiz açısından da en önde gelen ilçelerimizden birisi. 12 Temmuz'dan itibaren İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla başka illere kayıtlı olan Suriyeliler'e süre verdik. Dedik ki 'eğer İstanbul iline kayıtlı Suriyeli değilseniz kayıtlı olduğunuz illere, ilçelere dönmeniz lazım". Bir şey daha söyledik. Eğer şehrimizde kaçak göçmen, yani düzensiz göç varsa onlarla ilgili de tespitlerimizi yapıp alıyoruz" diye konuştu.

5 bin 700 civarında da hiç kayıtlı olmayan Suriyeli misafir sayısına ulaştıklarını söyleyen Yerlikaya "Her gün bütün ilçelerimizde şehrimize kaçak gelen insanların tespiti ve bunları geri gönderme merkezlerine aktarılması ve kayıtsız olan Suriyelilerin de alınıp Öncüpınar'a götürülmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
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