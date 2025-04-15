Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valisi'nden eylem yapan öğrencilere tehdit gibi uyarı: Keşke dememek için dikkatli olun /15 Nisan 2025 22:31

İstanbul Valisi'nden eylem yapan öğrencilere tehdit gibi uyarı: Keşke dememek için dikkatli olun

Ülke genelindeki pek çok proje okulda yapılan öğretmen atamaları ile çok sayıda eğitimcinin görev yeri değiştirildi. Yapılan görevlendirmelerin 'siyasi' olduğu iddiasıyla liseli öğrenciler eylem yaparken İstanbul Valisi Davut Gül, eylemci öğrencileri 'uyardı.' Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Keşke dememek için dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Davut Gül, proje okullarda yapılan atamalara karşı eylem yapan lise öğrencilerine, "Keşke dememek için dikkatli olun" dedi.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, 30’dan fazla proje okulda yönetici ve öğretmen atamaları yapıldı. Eğitim sendikaları bu atamalarda muhalif öğretmenlerin başka okullara gönderildiğini belirterek duruma tepki gösterirken lise öğrencileri de alınan kararlara karşı eylem başlattı.

Ülkenin dört bir yanında liselilerin eylemleri sürerken İstanbul Valisi Davut Gül'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

EYLEMLER YASA DIŞIYMIŞ!

Yapılan eylemlerin yasa dışı olduğunu iddia eden Gül, "Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Gül, şöyle devam etti: "Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun."

Gül'ün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili Öğrencilerimiz, Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun."
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