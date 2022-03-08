İstanbul Valisi'nden metroya 8 Mart yasağı

İstanbul Valilisi İsmail Yerlikaya'nın kararıyla Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattı bugün (8 Mart) 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacak.



Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.



İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuştu.