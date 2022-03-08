Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valisi'nden metroya 8 Mart yasağı /08 Mart 2022 08:34

İstanbul Valisi'nden metroya 8 Mart yasağı

İstanbul'da Taksim'de düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü öncesi valilik kararıyla Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının bugün 13.00'ten itibaren kapatılacak.

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İstanbul Valilisi İsmail Yerlikaya'nın kararıyla Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattı bugün (8 Mart) 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacak.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuştu.
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