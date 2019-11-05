İstanbul ve Ankara'ya da kayyım gelecek!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda konuştu.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Suriye politikasını yerden yere vuran Buldan, "Elini tutabileceğiniz tek bir Kürt bulamayacaksınız. Kendi iktidarlarının yıkılışını engellemek için Kuzey Suriye'nin yıkımının peşindeler." dedi.







PERVİN BULDAN: BU DA BÖYLE BİLİNE!





HDP'li belediyelere kayyım atanmasını "halkın iradesinin gaspı" diye nitelen Buldan, "HDP düşmedi, düşmeyecek. Bizler de diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Biat etmedik, etmeyeceğiz. HDP var oldukça umut da cesaret de zafer de yaşanmaya devam edecektir. HDP'siz bir siyaset hayali kuranlar bilsin ki mazlum halklarımızın hayali gerçekleşecektir. Bu da böyle biline!" diye konuştu.





Buldan, "4 Kasım (HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı) darbesini yapanların hedefi HDP'yi bitirmekti. Bitiremediler, bitiremeyecekler. HDP zindanlara sığmaz. Her bir arkadaşımız Selahattin Demirtaştır, Figen Yüksekdağdır. Zalimler tarih boyunca mazlumlarla karşı karşıya gelmiştir. Kazanan her zaman mazlumlar olmuştur." ifadesini kullandı.





BATMAN'DA 11 YAŞINDA ÇOCUĞU YAPILANI HERKES GÖRDÜ





Buldan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün 'Kürtlerle sorunumuz yok' diyenler Kürt’ü mezarında rahat bırakmıyor. Batman’da 11 yaşında bir çocuğa yapılanı herkes gördü. Bu zulmü Kürtler görmüyor mu sanıyorsunuz? Biliyoruz Kürtlerle bir sorununuz var. Bilin ki Kürtlerin de sizinle bir sorunu var. Tarihe siyasi talancılar olarak geçtiniz, unutmayın."





"Eş başkanlarımızın tek bir suçu olmadan görevden alındılar. Selçuk Mızraklı Diyarbakır'ın seçilmiş başkanıydı." diyen Buldan, "Mızraklı'nın tek suçu belediyeye atanan kayyımın hırsızlığını ortaya çıkarmasıdır." dedi.





HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul ve Ankara gibi CHP'nin kazandığı büyükşehir belediyelerine de kayyım tayin etmeye hazırlandığını söyledi.

"HEP BERABER MÜCADELE ETMEZSEK İSTANBUL VE ANKARA'YA DA KAYYIM GELECEK"





Buldan mevcut hükümet sistemini "Cumhurbaşkanlığı kayyım sistemi" diye nitelendirdi.





Buldan, "Adaletten, demokrasiden yana herkesin elinde geleni yapmasını istiyoruz. Demokrasiye, hukuka, halk iradesini hep birlikte sahip çıkılsın. Hep beraber mücadele etmezsek İstanbul, Ankara gibi yerlere de kayyım gelecektir. Bunu görmemek tam bir siyasi körlüktür." dedi.





Buldan, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi iktidarlarının yıkılışını engellemek için Suriye'nin kuzeyinde yıkım peşinde olduğunu belirtti: "İnsanlık dramı olan mültecilere ticari olarak baktıklarını anladık."





Buldan, IŞİD lideri el-Bağdadi'nin Amerikan askerleri tarafından Türkiye'nin kontrol ettiği İdlib'de öldürülüğüne işaret etti.





"KÜRTLERİN İRADESİNİ DİKKATE ALMAYAN HİÇBİR ÇÖZÜM BAŞARILI OLAMAZ"





Buldan, "Suriye halkı kazanımlarından vazgeçmeyecektir, biat da etmeyecektir. Kürtlerin iradesini dikkate almayan hiçbir politikanın siyasal anlamda başarılı olmasının imkânı yoktur." şeklinde konuştu.





"Bütçeden anlıyoruz ki 2020 yılı da savaş yılı olacaktır." diyen Buldan, "Gemi su almaya başlamıştır. Titanik gibi batacaklar. Siz bunların keman çaldığına bakmayın. Mücadelemizi büyütme zamanıdır. HDP bunun için var. AKP'nin değirmenine su taşıyanlar bilsin ki iktidarın politikalarına su taşımaktadır." dedi.







Buldan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Afrin şehirlerine iyi hizmet götürüldüğüne dair sözlerine de temas etti.





BULDAN: KÜRT HALKI AFRİN'DEN SÜRÜLDÜ, BU RESMİ GÖRDÜNÜZ MÜ SAYIN KILIÇDAROĞLU?





"Hangi resme baktınız sayın Kılıçdaroğlu?" sorusunu yönelten Buldan, "Kürt halkı Afrin'den sürüldü bu resmi gördünüz mü sayın Kılıçdaroğlu? Siz kalkıp İdlib'e hangi hizmetin götürüldüğünü söylüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nu gerçekleri görmesi için uyarıyorum." diye konuştu.





Buldan dün tahliye olan gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile geçen hafta tahliye edilen CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem’e geçmiş olsun dileklerini sunarken, "Darısı kalanların başına diyorum." ifadelerini kullandı.