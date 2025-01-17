İstanbul ve Çankırı'da nefret operasyonları: 28 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir nefret operasyonuna daha imza atıldı.





Gözaltına alınan kişiler hakkındaki suçlamalar ise hukuksuzlukları bir kez daha gözler önüne seriyor. Suçlamalar ankesörlü telefon ile aranmış olmak, öğrenci yurdunda kalırken 'klavye' sınavlarına çalıştığına dair tanık beyanının olması, AİHM tarafından verilen birçok karara rağmen Bylock kullanıcısı olmak.





Operasyonlarda, halen aktif görevde olan 1 zabıt katibi, 1 öğretmen ve 1 uzman tabip ile KHK ile emekli edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü'nün de aralarında bulunduğu toplam 28 kişiye İstanbul ve Çankırı'da operasyon yapıldı.





Operasyonda 18 kişinin yakalandığı, 10 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.