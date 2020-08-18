Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul ve İzmir Merkezli iki ayrı soruşturmada TSK mensupları için gözaltı kararı /18 Ağustos 2020 09:02

İstanbul ve İzmir Merkezli iki ayrı soruşturmada TSK mensupları için gözaltı kararı

İstanbul ve İzmir Merkezli iki ayrı soruşturmada bir çok adrese baskın düzenlendi

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İstanbul Merkezli soruşturmada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik  operasyon yapıldı. 16 ilde eş zamanlı operasyon yapılan operasyonlarda 62 kişinin gözaltı kararı olduğu öğrenildi 
İzmir merkezli diğer bir soruşturmada da 37'si muvazzaf 54 TSK mensubu hakkında gözaltı kararu verildi . İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karar sonrasında 40 ilde emniyet operasyon yaptı. Operasyonda 41 Astsubay  gözaltına alındı  Gözaltına alınanlardan 30'unun TSK'da aktif olarak çalıştığı, 11'inin ise ihraç edilmiş olduğu belirtildi.


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