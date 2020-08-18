İstanbul ve İzmir Merkezli iki ayrı soruşturmada TSK mensupları için gözaltı kararı

İstanbul Merkezli soruşturmada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik operasyon yapıldı. 16 ilde eş zamanlı operasyon yapılan operasyonlarda 62 kişinin gözaltı kararı olduğu öğrenildi

İzmir merkezli diğer bir soruşturmada da 37'si muvazzaf 54 TSK mensubu hakkında gözaltı kararu verildi . İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karar sonrasında 40 ilde emniyet operasyon yaptı. Operasyonda 41 Astsubay gözaltına alındı Gözaltına alınanlardan 30'unun TSK'da aktif olarak çalıştığı, 11'inin ise ihraç edilmiş olduğu belirtildi.







