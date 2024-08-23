Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul ve Mardin'de ev baskınları: DEM Parti yöneticileri gözaltına alındı /23 Ağustos 2024 12:04

İstanbul ve Mardin'de ev baskınları: DEM Parti yöneticileri gözaltına alındı

DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına gözaltına alındı. Mardin'de yapılan ev baskınlarında da yedi kişi gözaltına alındı.

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İstanbul ve Mardin'de sabaha karşı ev baskınları düzenlendi.

MA'nın aktardığına göre aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Örgütü Eş Başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

MARDİN'DE EV BASKINLARI

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sabah saatlerinde birçok adrese baskın yapıldı. Jandarma ve emniyet tarafından yapılan baskınlarda en az 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Mardin İl Emniyet Müdürlüğü TEM şubeye götürüldü.

Gözaltına alınanlardan bazılarının isimleri şöyle: Mahmut Demir, Abdullah Demir ve Şenol Şan. Gözaltına alınan 7 kişiye "terör örgütü propagandası" suçlaması yöneltildiği öğrenildi.
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