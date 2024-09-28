İstanbul ve Moskova işbirliği artacak

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2024-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde imzalanan protokol 10 farklı alanda işbirliği yapılmasını öngörüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Moskova Hükümeti Bakanı Sergey Çeremin’in katıldığı törenle resmi hale getirilen anlaşma, özellikle kentsel planlama, toplu taşıma, kültür, turizm ve dijitalleşme gibi alanları kapsıyor.İmamoğlu, bu protokolün bölgesel barışa katkı sağlayacağını ve şehirler arasında arabuluculuk rollerinin önemini vurgularken, Çeremin, işbirliğinin ekonomik ve teknolojik boyutlarda yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.Böylesi bir ilişkinin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, protokolün 2024 ila 2027 yılları arasında geçerli olacağı bilgisini paylaştı.Heyetler arasında imza töreni gerçekleştirildi. Çeremin ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akçabay, attıkları imzalarla protokole resmiyet kazandırdı.Kentsel planlama ve altyapı; Toplu taşıma ve teknolojik altyapı; Kültür ve kültürel mirasın korunması gibi 10 madde protokolde yer alıyor.