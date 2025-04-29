Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul zabıtası, İSPARK’ın 36 otoparkını kapattı: İşte gerekçesi /29 Nisan 2025 10:02

İstanbul zabıtası, İSPARK’ın 36 otoparkını kapattı: İşte gerekçesi

İSPARK tarafından işletilen kentin çeşitli ilçelerindeki 36 otoparkın, ruhsatı bulunmadığı gerekçesi ile İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldığı iddia edildi.

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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde İSPARK'ın işlettiği 36 otoparkın, ruhsatsız olduğu gerekçesi ile hizmete kapatıldığı iddia edildi.

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıtalar tarafından mühürlendiği belirtilen otoparklarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmazken, otoparkları kullanmak için gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

Sözcü'de yer alan habere göre bu kapsamda, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı'nın da aralarında bulunduğu otoparkların girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.
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