İstanbul'a 1 Mayıs ablukası: İşte kapatılacak yollar ve metro durakları!





METRO HATLARI





METROBÜS





FÜNİKÜLER VE TRAMVAY





DENİZ ULAŞIMI





EMNİYET VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ





ALTERNATİF YOLLAR





FATİH





BEYOĞLU





ŞİŞLİ





BEŞİKTAŞ





D-100





KADIKÖY





KARTAL

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Valilik tarafından sendikalarla yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ ise Kartal Meydanı’nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayacak.Valilikten yapılan açıklamada "Diğer taraftan, çeşitli marjinal örgütlerin, sosyal medya mecralarında çağrı yaparak İstanbul’un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize etmeye çalıştığı da idaremizce yakinen takip edilmektedir. Bu ve benzeri çağrılarla toplanmaya çalışan hiçbir gruba ve bu grupların gerçekleştirmeyi planladıkları hiçbir izinsiz gösteriye izin verilmeyecektir" denildi.Bu kapsamda trafiğe kapatılacak güzergahlar ve alınan tedbirler şu şekilde:1. Taksim Meydanı ve çevresi2. İstiklal Caddesi3. Sıraselviler Caddesi4. Kazancı Yokuşu5. Gümüşsuyu Caddesi6. Mete Caddesi7. İnönü Caddesi (Gümüşsuyu’na bağlanan kısımlar)8. Cumhuriyet Caddesi (Taksim–Harbiye arası)9. Halaskargazi Caddesi (Osmanbey–Taksim yönü)10. Tarlabaşı Bulvarı11. Kasımpaşa üzerinden Taksim’e çıkan tüm yollar12. Unkapanı ve Şişhane’den Taksim’e çıkan yollar13. Dolmabahçe Gazhane bağlantısı14. Taşkışla Caddesi15. Maçka’dan Taksim’e çıkan yollar16. Harbiye - Divan Otel - Elmadağ arası17. Pangaltı–Halaskargazi Caddesi arası18. Kurtuluş’tan Taksim yönüne çıkan yollar19. Dolmabahçe Caddesi - Beşiktaş Meydan20. Karaköy üzerinden gelen Tophane–Gümüşsuyu yönü21. Fatih–Saraçhane güzergâhı22. Eminönü–Unkapanı yönü23. Kadıköy İskelesi çevresi ve Boğa Heykeli çevresiTaksim istasyonu 1 Mayıs sabahı kapalı olacak.Şişhane istasyonu İstiklal çıkışı kapalı olacak.Osmanbey istasyonu yalnızca Şişli yönünden giriş/çıkışa açık olacak.Zincirlikuyu istasyonu kapatılacak.Okmeydanı–Mecidiyeköy istasyonları arası ulaşım durdurulacak.Füniküler ve Tramvay:Kabataş–Taksim füniküler hattı çalışmayacak.Kabataş tramvay hattı seferleri durdurulacak.Kabataş, Karaköy ve Beşiktaş iskeleleri çalışmayacak.Şehir Hatları, bazı iskelelere uğramadan sefer yapacak.Kutlamaların yapılacağı Maltepe Etkinlik Alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak.İstanbul genelinde 50 binin üzerinde güvenlik personeli görev alacak.Valilik koordinesinde AFAD, UMKE, 112 Acil ve sağlık ekipleri sahada hazır bulunacak.1. Sahil Kennedy Caddesi2. Haliç Köprü3. D - 1004. Avrasya Tünel5. Namık Kemal Caddesi6. 10. Yıl Caddesi7. Vatan Caddesi1. Donanma Caddesi2. Fişekhane Deresi Caddesi3. Dereboyu Caddesi4. Bülent Demir Caddesi5. Irmak Caddesi6. Kurtuluş Deresi Caddesi7. Piyalepaşa Bulvarı8. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi9. Fatih Sultan Caddesi10. Fatih Sultan Mimberi Caddesi11. Alt Baruthane Caddesi12. Üst Baruthane Caddesi13. Kulaksız Caddesi14. Okmeydanı Caddesi15. Hasköy Caddesi16. Kumbarhane Caddesi17. İmrahor Caddesi18. Asker Ocağı Caddesi1. Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan İle Zincirlikuyu Arası2. Mecidiyeköy Yolu Caddesi3. Ortaklar Caddesi4. Bahçeler Sokak5. Bülent Tarcan Caddesi6. Hakkı Yeten Caddesi7. Vali Konağı Caddesi8. Aytekin Kotil Caddesi9. 19 Mayıs Caddesi10. Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi İle Adil Baba Kavşak Arası11. Maçka Caddesi12. Teşvikiye Caddesi13. Abdi İpekçi Caddesi14. Mim Kemal Öke Caddesi15. Taşkışla Caddesi16. Kurtuluş Caddesi17. Bozkurt Caddesi18. Silahşör Caddesi19. Avukat Caddesi20. Çiftecevizler Caddesi21. Darülaceze Caddesi1. Barbaros Bulvarı Çıkış İstikameti2. Çırağan Caddesi3. Ortabahçe Caddesi4. Süleyman Seba Caddesi5. Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar İle Bayıldım Caddesi Arası6. Bayıldım Caddesi7. Şair Nedim Caddesi8. Nüshetiye Caddesi9. Ihlamur Yıldız Caddesi10. Emirhan Caddesi11. Ayazma Dere Caddesi12. Yıldız Caddesi13. Palangalar Caddesi14. Balmumcu Şakir Kesebir Sokak15. Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti1. D-100 Kuzeyden Mecidiyeköye giden akım kapatılarak, Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)2. Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)3. Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)4. Tem istikametinden gelip Piyalepaşaya istikametine giden akım tamamen kapatılarak akım, Haliç istikametine verilecek)5. Güney Haliç istikametinden Piyale Paşaya giden akım, tamamen kapatılarak akım D-100 Güney istikametine verilecek)6. Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım, D-100 Güney istikametine yönlendirilecek)7. D100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım, Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek)1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)3. Dr. Esat Işık Caddesi4. Acıbadem Caddesi5. Recep Peker Caddesi6. Bağdat Caddesi7. D-100 Karayolu8. Taşköprü Caddesi9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi1. Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine verilecek2. Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi, Erol Kaya caddesi istikametine verilecek.3. Ankara Caddesi ve Üsküdar Caddesi ve Erol Kaya Caddesi kullanılacak4. Sanayi Caddesinden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine verilecek5. D-100 Kuzey ve Güney Yollar"