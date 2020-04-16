İstanbul'a giden ara yollara toprak barikat

Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Tekirdağ'ın İstanbul'a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesiyle birlikte jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı.





Jandarma ve polis ekipleri, İstanbul çıkışı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi ile Marmara Ereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi arasındaki kontrol noktasında da uygulamalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, bu ara yollarda da devriye görevi yürütüyor.





Seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin verilmezken sürücüler ve araçtakiler, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.