"İstanbul'a ihanetin son örneği"

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın kiralanmasıyla ilgili ihaleden elenmesine sert tepki gösterdi. Kuruldan yapılan açıklamada, "Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın, İBB tamamen akıldışı gerekçelerle dışlanarak ehil olmayan bir yandaş şirkete devredilmesi kente yapılan ihanetin son örneğidir" ifadeleri yer aldı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açtığı ihalede elenmesi kamuoyunda tepki ile karşılandı.





“GARINA SAHİP ÇIK”





CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu da yaptığı yazılı açıklama ile tüm İstanbulluları Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına sahip çıkmaya çağırdı.





Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Haydarpaşa ve Sirkeci Garları, kent kimliğinin ve tarihinin en güzel örneklerindendir. Bu iki tarihi garın, birer ulaşım noktası olarak işlevsel özellikleri korunmalı, sosyal-kültürel donatı boyutu katılarak güçlendirilmesi ve kentin müşterek varlığı içinde korunması sağlanmalıdır. Bu da ancak ve ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilebilir. Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın, İBB tamamen akıldışı gerekçelerle dışlanarak ehil olmayan bir yandaş şirkete devredilmesi kente yapılan ihanetin son örneğidir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu hukuksuz girişimi durdurma çağrısını ve bu yönde tüm İstanbulluları hukuk mücadelesine davetini çok önemli görüyor ve destekliyoruz.”





“İHANETE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”





Haydarpaşa'nın yağmalanmasını durdurmak için demokratik ve hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağına vurgu yapılan açıklamada “Haydarpaşa'da oldu bittilere izin vermeyeceğimiz. Hukuksuzluğa ve çağdışı dayatmalara karşı sessiz kalmayacağımız. Tüm İstanbulluların bu çağrıya destek vereceğine inanıyoruz. Bu ihanete geçit vermeyeceğiz” denildi.