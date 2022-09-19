İstanbul'a kabusu yaşattı: 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaraladı

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.







Cumhuriyet'in haberine göre eve giren polis, Ergül Maden'in (28) cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya gelen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler'i (61) öldürdüğünü, Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığını belirledi. G.G.'nin olayın ardından motosikletle kaçtığı tespit edildi.







FATİH'TE POLİSLERE SALDIRDI

Polisin aradığı G.G. (32) Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.





Görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlar da kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlar da ateş etti" dedi.







İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 10.50 sıralarında Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan Emniyet ekibine, kimlikleri sorulan 2 şüpheliden biri olan G.G. tarafından ateş açıldığı belirtildi.





Olayda 2 polis memurunun yaralandığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda, G.G. adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile 06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde G.G (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü, S.T. (35) ve A.T. (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir. 2 farklı kasten öldürme ve 2 yaralama olayının şüphelisi G.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yaralanan polis memurlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."





TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Polis her yerde G.G. isimli şahsı ve yanında bulunan süpheliyle kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınşehir'e getirdim. Uyuşturucunun etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi .Şahıs uzun boylu, esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli" dediği öğrenildi.





Öte yandan yaralı polisler için meslektaşları hastaneye akın etti. Polisler yaralı meslektaşları için kan vermek için gelirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralıları ziyaret etti.





MARKETTEKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI



Fatih'te iki polisi vuran saldırganlar markette alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganların marketten bisküvi aldıkları çıkışta ise polislerle karşılaştığı belirtildi.





Polislerin kimlik sorması üzerine saldırganların ateş ederek kaçtığı kaydedildi.





SALDIRGAN YAKALANDI

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran Güven Güler yakalandı.



