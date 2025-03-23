Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'a kayyım atanacak mı: Karar ne anlama geliyor? /23 Mart 2025 10:46

İstanbul'a kayyım atanacak mı: Karar ne anlama geliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklama, "terör" suçlamasıyla adli kontrol kararı verildi. Bu kararla birlikte İBB'ye kayyum atanıp atanmayacağı merak konusu oldu.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan "terör" soruşturmasında ise İmamoğlu'nun adli kontrolle serbest bırakılması karar verildi. 

Mahkemenin bu kararlarıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanıp atanmayacağı merak konusu oldu. 

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Halk TV'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili gelen soru üzerine "Bu kararla kayyum ihtimalinin ortadan kalkmış olduğunu" söyledi.

CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Adli kontrol şartıyla bir serbestlik kararı geldiği takdirde bir kayyum yine söz konusu olacak mı? Kesinlikle olmaması lazım. Bakın kesinlikle olmaması lazım. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, Büyükşehir Meclisi'nin yasanın 47'nci maddesi uyarınca seçim yapması lazım. İstanbul Valisi'nin 10 gün içerisinde meclisi toplantıya, seçim gündemine çağırması lazım ve meclis içerisinden bir meclis üyesinin başkan vekili olarak seçilmesi lazım. Kesinlikle bu şartlar içerisinde kayyum atanamaz" dedi. 
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