İstanbul'a özel yeni bir gazete geliyor

İstanbul Telgraf yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Kent gazetesi olma amacıyla yola çıkan gazete haftada bir bayilerde olacak. 40’ı aşkın gazetecinin yer aldığı İstanbul Telgraf kasım ayının ikinci yarısında okuyucusuyla buluşacak.





Independent Türkçe ve Gazete Duvar'ın haberine göre İstanbul Telgraf’ın kadrosunda bulunan gazeteci-yazar Tuğrul Eryılmaz gazeteyi T24'teki köşe yazısında şöyle anlattı:





Başında eski Birgün’cü, Evrensel’ci ve Hürriyet’çi Şengün Kılıç var. Cengiz Erdinç, Ali Dağlar, Bahadır Özgür, Faruk Eren, Esin Gedik gibi isimler var. Hangi isimleri yazacağımı kurayla çektim.





İstanbul Telgraf tam bir ‘kent gazetesi’ olmayı amaçlıyor. Kent ekonomisi, kent mimarisi, kent sanatı; kısacası kentte olan her şey gazetenin konusu. Zaman zaman dış haberler de olacak. Parisliler, Londralılar, Erivanlılar… 'Kentleriyle nasıl başa çıkıyorlar’ın yazılarını okuyabileceksiniz.





Tabii gazetenin bir ucundan ben de bulaşacağım için, magazinsiz de kalmayacak İstanbullular.





Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Şengün Kılıç da “Bu gazetenin bir özelliği var patronsuz. Yetkiyi ve her şeyi böldük. Herkesin söz hakkı var. Ortada bölüşülecek bir para yok. 40’ı aşkın gazeteci yan yana duruyoruz” dedi.

