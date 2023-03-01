Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut taşınacak /01 Mart 2023 09:33

İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut taşınacak

Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'da riskli 1,5 milyon konutun Avrupa ve Anadolu yakalarına taşınacağını açıkladı. Kurum, ülke genelinde 202 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu bildirdi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgeleri ve Türkiye genelinde hasarlı ve riskli yapılar ile yeniden inşa planları konusunda açıklamalarda bulundu. Antakya'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Kurum, "Tüm Türkiye'deki hasar tespitleri bugün itibarıyla 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden 1 milyon 520 bin bina incelendi. Bu kapsamda 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık tespitini yaptık. Hatay'da 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespiti yaptık. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını müteakip net rakamı da ortaya koyacağız" dedi.

Hatay'da rezerv alanı olarak Amanos Dağı eteklerinde, zemini sağlam güvenli alanlarda yerleşimin başlatılacağını açıklayan Kurum, Defne ve Samandağ merkezli depremler nedeniyle yeniden hasar tespit çalışmaları yürütüleceğini belirtti.


14 bin 500 konutun inşa süreci başladı

Deprem bölgelerinde bu ay sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümden oluşan sözleşmeleri tamamlayacaklarını ve etap etap konutların yapımının sürdürüleceğini kaydeden Kurum, "Böylece depremzede kardeşlerimiz için şubat ayı içerisinde 14 bin 500 konutun yapımına başlamış olacağız ve hızlı şekilde inşaat sürecini yürüteceğiz. Hedefimiz, önümüzdeki nisan-mayıs aylarında köyler ve merkezde ihale ve sözleşmeleri yöresel mimariye uygun şekilde gerçekleştirmek" dedi.

İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut

İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm bulunduğunu belirten Kurum, bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bini için şu an İstanbul'da sadece Bakanlık'ın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerin bulunduğunu kaydetti.

Kurum, "O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekânsal strateji planımızı tamamladık ve yeni lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımları atacağız" diye konuştu.
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