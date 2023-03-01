İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut taşınacak

Hatay'da rezerv alanı olarak Amanos Dağı eteklerinde, zemini sağlam güvenli alanlarda yerleşimin başlatılacağını açıklayan Kurum, Defne ve Samandağ merkezli depremler nedeniyle yeniden hasar tespit çalışmaları yürütüleceğini belirtti.





14 bin 500 konutun inşa süreci başladı

Deprem bölgelerinde bu ay sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümden oluşan sözleşmeleri tamamlayacaklarını ve etap etap konutların yapımının sürdürüleceğini kaydeden Kurum, "Böylece depremzede kardeşlerimiz için şubat ayı içerisinde 14 bin 500 konutun yapımına başlamış olacağız ve hızlı şekilde inşaat sürecini yürüteceğiz. Hedefimiz, önümüzdeki nisan-mayıs aylarında köyler ve merkezde ihale ve sözleşmeleri yöresel mimariye uygun şekilde gerçekleştirmek" dedi.

İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut



