İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut taşınacak

Hatay'da rezerv alanı olarak Amanos Dağı eteklerinde, zemini sağlam güvenli alanlarda yerleşimin başlatılacağını açıklayan Kurum, Defne ve Samandağ merkezli depremler nedeniyle yeniden hasar tespit çalışmaları yürütüleceğini belirtti.
14 bin 500 konutun inşa süreci başladı
Deprem bölgelerinde bu ay sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümden oluşan sözleşmeleri tamamlayacaklarını ve etap etap konutların yapımının sürdürüleceğini kaydeden Kurum, "Böylece depremzede kardeşlerimiz için şubat ayı içerisinde 14 bin 500 konutun yapımına başlamış olacağız ve hızlı şekilde inşaat sürecini yürüteceğiz. Hedefimiz, önümüzdeki nisan-mayıs aylarında köyler ve merkezde ihale ve sözleşmeleri yöresel mimariye uygun şekilde gerçekleştirmek" dedi.
İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut
İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm bulunduğunu belirten Kurum, bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bini için şu an İstanbul'da sadece Bakanlık'ın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerin bulunduğunu kaydetti.
Kurum, "O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekânsal strateji planımızı tamamladık ve yeni lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımları atacağız" diye konuştu.