Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 1,7 milyonluk 'kısıtlama ihlali' cezası kesildi /22 Kasım 2020 16:27

İstanbul'da 1,7 milyonluk 'kısıtlama ihlali' cezası kesildi

İstanbul'da dün saat 20:00'de başlayan ve bu sabah 10:00'da sona eren sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere toplam 1 milyon 729 bin lira ceza yazıldı.

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 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 TL ceza kesildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre kişi başı ortalama 2 bin 315 TL ceza kesildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da 21-22 Kasım sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldı. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım."
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