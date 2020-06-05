Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 100 bin kişi konut vaadiyle dolandırılmış /05 Haziran 2020 10:47

İstanbul'da 100 bin kişi konut vaadiyle dolandırılmış

Esenyurt, Tuzla ve bazı bölgelerdeki konut satış vaadiyle dolandırılan 100 bin hak sahibinin sorunları Meclis gündemine taşındı.

SHABER3.COM

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “En büyük soygun” dediği Esenyurt, Tuzla ve bazı bölgelerdeki konut satış vaadiyle dolandırılan 100 bin hak sahibinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Hamzaçebi MASAK'a suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre Hamzaçebi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, “Bazı kişiler, üçüncü şahıslardan devraldıkları şirketler aracılığıyla taksitle satış kampanyası düzenledi'' dedi ve şunları ifade etti:

‘Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile tüketicilerden para toplandı ancak aradan uzun yıllar geçmesine rağmen konutlar sahiplerine teslim edilmedi. Sorun Türkiye genelinde yayılmış durumda ve mağdur sayısı yaklaşık 100 bin kişi düzeyinde bulunuyor. Çoğunluğu dar veya orta-alt gelir grubuna mensup tüketicilerin yüzde 70'i dolandırılmıştır. Bu şirketler kampanyaları yaparken bakanlıktan izin aldılar mı? Şirketler hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Bakanlık içinde bu satışları inceleyen görevliler hakkında bir soruşturma açıldı mı?''

CEZA KESİLDİ Mİ?

Hamzaçebi soru önergesinde, “Kampanyalı satışlar veya ön ödemeli konut satış sözleşmeleri kapsamında bakanlıkça kanunlara aykırı hareketler nedeniyle Türkiye genelinde kaç kişi hakkında işlem yapılmış ve hangi idari para cezaları kesilmiştir” diye sordu.

100 BİNE YAKIN MAĞDUR VAR

Türkiye'de son yıllarda ekonominin itici gücü olarak görülen inşaat sektöründe, sağlanan kredi kolaylıklarına rağmen, kriz devam ediyor. Esenyurt ve Tuzla bölgesinde inşaatı yıllar önce başlayan projeler halen tamamlanamazken ev hayaliyle yıllardır bekleyen vatandaşlar mağdur olmuş durumda. İstanbul'da 30 bini Esenyurt'ta olmak üzere toplam 100 bine yakın toplu konut mağduru bulunuyor.

‘YILLARCA DİŞLERİNDEN TIRNAĞINDAN ARTTIRDILAR’

“Zamanında kampanyalı veya ön ödemeli satış sözleşmeleriyle satış yapan şirketlerin ulusal gazetelere verdikleri boy boy reklamlar vasıtasıyla bakanlığın bilgisi dahilinde giren söz konusu satışlar nedeniyle tüketicinin korunması hakkındaki kanunlar çerçevesinde Bakanlıktan izin alınmış mıdır?” diye soran Hamzaçebi, Esenyurt'taki tüketicilerin dolandırıldıkları yönündeki iddialar karşısında bakanlık tarafından işlem yapılıp yapılmadığını da sordu.

Soru önergesinde, “Konut sahibi olabilmek için yıllarca dişlerinden tırnaklarından artırarak ödemelerini yaptıkları halde konutlarını alamayan mağdurların konutlarını alabilmeleri için hazırladığınız bir plan var mı?” ifadesi yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da 100 bin kişi konut vaadiyle dolandırılmış Sonraki Haber >>

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:23