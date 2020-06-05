İstanbul'da 100 bin kişi konut vaadiyle dolandırılmış

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “En büyük soygun” dediği Esenyurt, Tuzla ve bazı bölgelerdeki konut satış vaadiyle dolandırılan 100 bin hak sahibinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Hamzaçebi MASAK'a suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı.







Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre Hamzaçebi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, “Bazı kişiler, üçüncü şahıslardan devraldıkları şirketler aracılığıyla taksitle satış kampanyası düzenledi'' dedi ve şunları ifade etti:





‘Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile tüketicilerden para toplandı ancak aradan uzun yıllar geçmesine rağmen konutlar sahiplerine teslim edilmedi. Sorun Türkiye genelinde yayılmış durumda ve mağdur sayısı yaklaşık 100 bin kişi düzeyinde bulunuyor. Çoğunluğu dar veya orta-alt gelir grubuna mensup tüketicilerin yüzde 70'i dolandırılmıştır. Bu şirketler kampanyaları yaparken bakanlıktan izin aldılar mı? Şirketler hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Bakanlık içinde bu satışları inceleyen görevliler hakkında bir soruşturma açıldı mı?''





CEZA KESİLDİ Mİ?





Hamzaçebi soru önergesinde, “Kampanyalı satışlar veya ön ödemeli konut satış sözleşmeleri kapsamında bakanlıkça kanunlara aykırı hareketler nedeniyle Türkiye genelinde kaç kişi hakkında işlem yapılmış ve hangi idari para cezaları kesilmiştir” diye sordu.





100 BİNE YAKIN MAĞDUR VAR





Türkiye'de son yıllarda ekonominin itici gücü olarak görülen inşaat sektöründe, sağlanan kredi kolaylıklarına rağmen, kriz devam ediyor. Esenyurt ve Tuzla bölgesinde inşaatı yıllar önce başlayan projeler halen tamamlanamazken ev hayaliyle yıllardır bekleyen vatandaşlar mağdur olmuş durumda. İstanbul'da 30 bini Esenyurt'ta olmak üzere toplam 100 bine yakın toplu konut mağduru bulunuyor.





‘YILLARCA DİŞLERİNDEN TIRNAĞINDAN ARTTIRDILAR’





“Zamanında kampanyalı veya ön ödemeli satış sözleşmeleriyle satış yapan şirketlerin ulusal gazetelere verdikleri boy boy reklamlar vasıtasıyla bakanlığın bilgisi dahilinde giren söz konusu satışlar nedeniyle tüketicinin korunması hakkındaki kanunlar çerçevesinde Bakanlıktan izin alınmış mıdır?” diye soran Hamzaçebi, Esenyurt'taki tüketicilerin dolandırıldıkları yönündeki iddialar karşısında bakanlık tarafından işlem yapılıp yapılmadığını da sordu.





Soru önergesinde, “Konut sahibi olabilmek için yıllarca dişlerinden tırnaklarından artırarak ödemelerini yaptıkları halde konutlarını alamayan mağdurların konutlarını alabilmeleri için hazırladığınız bir plan var mı?” ifadesi yer aldı.