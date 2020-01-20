Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 20 yıl sonra mezar yeri yok /20 Ocak 2020 10:36

İstanbul'da 20 yıl sonra mezar yeri yok

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin definlerini memleketlerinde yapmak için çalışma başlatıldı. İBB'nin ilgili dairesinden, "20 yıl sonra İstanbul'da gömülecek yer bulmanın mümkün olmayacak" açıklaması geldi.

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İstanbul'da günde ortalama 220 kişi hayatını kaybediyor. Yıllık ortalama 77 bin ölümün yaşandığı kentte, cenazelerin yüzde 30'undan fazlası İstanbul dışına gönderiliyor.

Geçen yıl ölen 76 bin 218 kişiden 22 bin 431'nin naaşı il dışına nakledilirken 866'sı da yurt dışına gönderildi.

Milliyet gazetesinden Gülden Çoktan'ın haberine göre, kentte her yıl 250 dönüm mezar arazisine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu ihtiyacı hayatını kaybedenlerin doğdukları illerde defnedilmesiyle azaltabiliriz. Belki önümüzdeki 3-5 yıl için sorun teşkil etmeyebilir fakat 20 yıl sonra gerçekten İstanbul'da gömülecek yer bulmak çok mümkün olmayacak. Zor olacak. Buna çözüm oluşturmak gerekir. En iyi çözüm de Anadolu'ya nakli sağlamaktır. Ölenlerin yarısından fazlasının definlerini memleketlerinde yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Karayollarımız ile çalışmalarımız var. Ama hava ve demir yollarını da bunun içine katarak yüzde 32'ler de olan nakil işlemlerimizi yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bütün bu işlemler büyükşehir belediyemiz tarafından ücretsiz yapılmaktadır. Şehirler arası çalışan 70 cenaze aracımız var. İlçe belediyeleriyle işbirliği yaparak bu sayımızı 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz. İstanbul'da defini azaltmak şart." 

ZİNCİRLİKUYU'DA MEZAR 34 BİN TL 

Istanbul'da mezarlık fiyatları İBB Meclisi'nden çıkan tarifeye göre yapılıyor. En fazla talep Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan, Abdie-i Hürriyet'in de içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklara oluyor. Buralarda mezar yeri bulmanın bedeli 34 bin lira. Ikinci grupta yer alan içerenköy, Pendik, Maltepe gibi 2. bölgelerde mezarlık bedeli 14 bin, Tuzla, Umraniye, Çekmeköy gibi 3. bölge alanlarda ek mezarlık fiyatları ise 4 bin 500 lira. Azınlık gruplarının defnedildiği mezarlık fiyatları ise 7 bin 150 TL. Dördüncü grupta mezarlıklarda yer bulmak için de 100 lira ödeme yapılması gerekiyor.
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