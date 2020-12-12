İstanbul'da 24 saatte 152 kişi bulaşıcı hastalıktan öldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı bugün İstanbul'da 152 kişinin "bulaşıcı hastalık" sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise son 24 saatte tüm Türkiye'de 222 kişi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs ölüm sayılarının eksik olması sebebiyle "bulaşıcı hastalıktan ölüm" sayılarını açıklayacaklarını duyurması üzerine Mezarlıklar Müdürlüğü yaklaşık 3 haftadır verileri paylaşıyor.





12 Aralık için yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da 152 kişi bulaşıcı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 361 olarak açıklandı.





SAĞLIK BAKANI NE DEMİŞTİ?





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İmamoğlu'nun bulaşıcı hastalık ölümlerini paylaşacağını duyurmasının akabinde yaptığı açıklamada ölüm belgesinde esas olanın "ölüm sebebi" kısmı olduğunu iddia etmişti.





Koca şunları söylemişti: "Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı hastalıkları kısmı işaretleniyor. Esas ikinci hekimin kontrolüyle, ölüm sebebini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Buraya ölüm sebebi Covid ise 'Covid', menenjit ise 'menenjit' yazılıyor. Orada tanı çok net konmuş oluyor. Bu da ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor, bakanlık olarak biz yapmıyoruz. Hekimlerin doldurduğu kısım bu. Dolayısıyla enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid hastası mıdır?"