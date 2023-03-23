Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 3 hastane daha tahliye edilecek /23 Mart 2023 18:02

İstanbul'da 3 hastane daha tahliye edilecek

Muhtemel İstanbul depremine karşı hastanelerde incelemeler sürerken, 3 hastanenin daha tahliyesine karar verildi.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından olası İstanbul depremine karşı hastane binalarında incelemeler devam ediyor.

Son olarak tahliye edilecek hastaneler arasına 3 hastane daha katıldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin B ve C bloklarında halihazırda yürütülmekte olan hizmetler, aynı kampüste bulunan Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Prof. Dr. Asaf Ataseven ek binası ile Sultanbeyli Devlet Hastanesinde sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

Koca,  İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacını karşılamak için Gümüşsuyu ek binasında ilave kapasite oluşturulacağını açıkladı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ile Kağıthane Devlet Hastanesi’nin tahliye edilmesine karar verilmişti.

Listeye yeni eklenenlerle beraber, İstanbul'da tahliyesine karar verilen kurum sayısı 6'ya ulaştı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan B ve C bloğun da tahliye edilmesine karar verildi. Bu binada bulunan klinikler Bahçelievler Devlet Hastanesi ve İstanbul Fizik Tedavi Hastanesine tahliye edilecek.

Kağıthane Devlet Hastanesinin Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine taşınma işlemleri tamamlandı.

Tahliye edilecek diğer hastanelerdeki taşınma hazırlıkları sürüyor.
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